La France : leader mondial des exportations de semences pèse 1,8 milliard d'Euros

A travers ses excellents résultats 2019-2020 à l'exportation de 1,8 milliard, la filière française des semences et plants confirme son importance pour accompagner et sécuriser toutes les agricultures, et assure ses emplois en France.

Les acteurs de la filière sont mobilisés face à la crise sanitaire mondiale, afin de garantir la sécurité alimentaire en France comme à l'étranger. L'excédent de la balance commerciale française affiche pour la campagne 2019-2020 des résultats hors normes dépassant, pour la première fois, la barre du milliard d'euros. Ces résultats sont aussi les garants d'une grande partie des emplois de la filière en France.

Comme l'a souligné le 22 octobre dernier, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation Julien Denormandie : « Pour avoir une agriculture forte il faut avoir une agriculture qui exporte ».

Justement, en 2019, la France reste, avec 1,8 milliard, le leader mondial des exportations de semences agricoles devant les USA et les Pays-Bas. Les semences et plants participent ainsi à hauteur de 35% au solde de la balance commerciale du commerce extérieur français des produits agricoles.

L'excédent de la balance commerciale dépasse, pour la première fois, la barre du milliard d'euros pour atteindre 1 024 M€ (soit +7,5%).

Les semences françaises, vecteur d'accompagnement des pratiques agricoles mondiales

A travers ce résultat, on mesure ainsi la pleine capacité de la filière semencière française à offrir des variétés toujours plus adaptées afin d'accompagner les agriculteurs de plus de 150 pays à relever les défis des changements climatiques d'aujourd'hui et de demain, et les nécessaires adaptations de leurs productions végétales.

L'export, un élément essentiel pour la pérennité des acteurs de la filière semences et plants en France

C'est aussi à travers ces débouchés à l'exportation que se structurent les acteurs nationaux de la filière.

Ainsi, plus de la moitié des 15 000 emplois salariés de la filière en France et des 10 000 agriculteurs multiplicateurs de semences potagères, de maïs et d'oléagineux sont liés à ces résultats à l'exportation.

La diffusion des semences françaises sur les 5 continents participe largement :

au maintien sur notre territoire d'une expertise et d'un savoir-faire de milliers d'agriculteurs multiplicateurs de semences, et de centaines d'entreprise de production de semences, et de recherche et de création de variétés,

au financement de l'innovation variétale (plus de 400 millions d'€), et donc à la création, chaque année, de centaines de variétés toujours plus adaptées à relever la diversité des défis environnementaux et des attentes sociétales à travers le monde.

