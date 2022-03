La France mène 2-0 contre l'Équateur

Ce vendredi, la France a débuté son barrage de la Coupe Davis face à l'Équateur, devant son public, au Palais des Sports de Pau. L'objectif est simple pour les Tricolores : se qualifier pour la phase finale prévue en septembre prochain. Et Arthur Rinderknech et Adrian Mannarino ont mis les Bleus sur de bons rails ! L'Alsacien est parvenu à se défaire d'Émilio Gomez en deux sets (6-2, 7-5) au terme d'un peu plus d'une heure et demie ! Ensuite, Mannarino l'a emporté en trois sets (6-4, 4-6, 6-1) face à Roberto Quiroz. Après avoir accroché le Français, l'Équatorien s'est montré cuit physiquement dans la manche décisive de cette partie. La France mène désormais 2-0 face à l'Équateur et n'est plus qu'à une victoire de la phase finale de la Coupe Davis en septembre prochain. Pour ce faire, il faudra compter sur la paire Nicolas Mahut - Pierre-Hugues Herbert qui sera opposée à Gonzalo Escobar et Diego Hidalgo ce samedi dès 14h.

par Robin Joanchicoy (iDalgo)