La France peut encore baisser les impôts sur les entreprises de 10-15 milliards d'euros, déclare Le Maire

PARIS (Reuters) - La France peut se permettre entre 10 et 15 milliards d'euros de baisses d'impôts supplémentaires sur les entreprises sans mettre en danger sa stratégie de redressement des finances publiques, a déclaré mardi le ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire.

Depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron en 2017, l'Etat a baissé les impôts sur les entreprises de 26 milliards d'euros, dont 10 milliards de taxes liées au chiffre d'affaires ou au nombre de salariés, que les sociétés dégagent ou non un bénéfice.

Ces "impôts de production" restent néanmoins nettement plus élevés que dans d'autres pays européens, et Bruno Le Maire a plusieurs fois plaidé récemment pour une nouvelle réduction de ces charges afin de rendre les sociétés françaises plus compétitives.

"Nous pouvons aller plus loin dans les baisses d'impôts mais dans un quantum que j'ai évalué de 10-15 milliards d'euros", a dit le ministre de l'Economie et des Finances lors d'une conférence économique sur l'élection présidentielle d'avril.

Une telle fourchette serait "raisonnable" si la France veut tenir son calendrier de redressement des finances publiques et ramener le déficit public sous le seuil de 3% du produit intérieur brut en 2027, contre un déficit 2022 estimé à 5%.

Dans une étude mardi, l'institut d'études économiques Rexecode estime que la France devrait réduire ses impôts de production de 30 milliards d'euros pour ne serait-ce que revenir dans la moyenne de l'Union européenne.

