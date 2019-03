La France prête au Brexit dur, un accord sur la pêche nécessaire-Macron

* Macron évoque des délais de mise en oeuvre d'un Brexit dur

* Il souhaite conclure un accord sur la pêche avec le Royaume-Uni

* Risque d'une sortie désordonnée "très fortement" accru-Elysée (Actualisé avec autres citations, nouveau rejet de l'accord aux Communes et réaction de la présidence française)

PARIS, 29 mars (Reuters) - La France est le pays le mieux préparé au risque d'une sortie désordonnée du Royaume-Uni de l'Union européenne, a déclaré vendredi Emmanuel Macron, ajoutant qu'un accord avec les Britanniques sur la pêche serait nécessaire.

Le président français s'exprimait quelques minutes avant le troisième rejet de l'accord de retrait par le Parlement britannique.

Ce nouveau rejet "accroît très fortement les risques d’une sortie sans accord", a déclaré la présidence française après le vote à la Chambre des communes.

"Il appartient d’urgence au Royaume-Uni de présenter dans les tout prochains jours un plan alternatif (élections législatives, referendum, union douanière…). A défaut, et cela devient le plus probable, nous constaterons que le Royaume-Uni quitte l’Union européenne sans accord", a-t-elle ajouté.

Emmanuel Macron avait auparavant déclaré que "le 12 avril, si les Britanniques n’ont pas donné leur accord à ce qu’on a signé, on ira vers une absence de 'deal' et donc, à un moment donné, un Brexit dur".

"Ce scénario existe. Evidemment, on devra à ce moment-là décider des délais de mise en oeuvre de ce scénario avec la partie britannique et donc on accélérera la phase finale de préparation", a-t-il ajouté devant des élus des Hauts-de-France, à l'Elysée.

"Je pense pouvoir dire que nous sommes, parmi les pays les plus directement concernés, celui qui est le plus prêt, sans aucun doute", a encore déclaré le président français.

Les chefs d'Etat et de gouvernement européens se réuniront le 10 avril pour examiner un éventuel plan alternatif britannique ou constater une sortie sans accord de l'Union.

"L’idée d’une extension longue, impliquant une participation du Royaume-Uni aux élections européennes, ne pourra être examinée que si le plan alternatif est crédible, soutenu par une majorité au Parlement britannique", a prévenu vendredi l'Elysée.

"Une telle extension n’a rien d’évident, elle n’est pas automatique. La France aura pour priorité d’assurer le bon fonctionnement de l’Union européenne ; nous devons regarder vers l’avenir et ne pas sacrifier le projet européen."

UN ACCORD SUR LA PÊCHE SERAIT NÉCESSAIRE, DIT MACRON

Face à des élus inquiets de l'hypothèse d'un Brexit dur, Emmanuel Macron a déclaré : "on sait que ce ne sera facile pour personne mais on s’est préparé".

"On sera au côté des collectivités pour aller au-delà, y compris sur les logements des fonctionnaires additionnels et les accompagnements qu’on vous doit", a-t-il promis.

Une sortie désordonnée provoquerait des troubles importants dans un très grand nombre de secteurs économiques, au Royaume-Uni d'abord mais également en France. Le secteur de la pêche est particulièrement concerné par la perspective d'une reprise par les Britanniques de la totalité de leurs zones de pêche, auxquelles ont actuellement accès les Européens.

"Un : on sera au côté de nos artisans pêcheurs et des industries dans les premiers mois s’il y avait besoin de mesures d’accompagnement. Deux : on a commencé à rentrer et on rentrera de manière active en cas de 'no deal' sur la conclusion d’un accord pour qu’on clarifie les choses avec les Britanniques de manière officielle", a dit Emmanuel Macron.

"On n’est pas désarmé dans le cadre de ce dialogue", a-t-il insisté. "Il y a des relations commerciales sur beaucoup d’autres secteurs" et "si les Britanniques rentraient dans un conflit dur avec l’ensemble des pays européens, ils auraient un vrai sujet sur leur propre filière transformation" des produits de la mer, a-t-il poursuivi.

"Donc on voit bien que c’est une logique, si je puis dire, de terreur." (Jean-Baptiste Vey, édité par Caroline Pailliez)