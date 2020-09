La France prévoit de lever 260 milliards d'euros de dette sur le marché en 2021

Paris (awp/afp) - La France prévoit de lever 260 milliards d'euros de dette à moyen et long terme sur les marchés en 2021, sous l'effet du plan de relance, a annoncé lundi l'Agence France Trésor.

Les détails de ce programme de financement, qui ressort en forte hausse sous l'effet de la crise et du plan de relance, seront communiqués en décembre, selon l'AFT, chargée de placer la dette du pays sur les marchés.

"On refait un bond en avant", après les 205 milliards d'euros de financement prévus dans la loi de finances initiale de 2020, 200 milliards en 2019 ou encore 195 milliards en 2018, a constaté Anthony Requin, le directeur général de l'AFT, au cours d'une conférence de presse.

"2020 c'est effet de la crise et 2021 sera l'effet du plan de relance", a-t-il résumé.

Selon les hypothèses actuelles, le besoin de financement de l'Etat augmentera de 114,2 milliards d'euros sur 2020 par rapport à la loi de finances initiale, dont 32,8 milliards financés via une augmentation de l'encours des titres d'Etat de court terme et 55 milliards d'augmentation des émissions de dette à moyen et long terme.

L'AFT y a répondu par un recours plus accru au financement à moyen et long terme, bénéficiant de conditions de financement historiquement basses dans un contexte inédit sur les marchés de dette souveraine en zone euro.

Ainsi, le taux moyen pondéré sur les émissions de dette d'État à moyen et long terme ressort sur les trois premiers trimestres de l'année à -0,11% comparé à un taux de 0,11% en 2019 et à une moyenne de 1,63 % sur la période 2009-2017, dévoile l'AFT.

La crise sanitaire a entraîné un choc marqué sur le marché obligataire en zone euro, avec un point bas à -0,38% du taux 10 ans français le 9 mars 2020.

Le besoin total prévisionnel de financement de l'État correspond principalement aux dettes arrivant à échéance et au déficit pour l'année.

Si l'année 2020 est singulière après les plus de 460 milliards d'euros mis sur la table par le gouvernement cette année pour faire face à la crise sanitaire, 2021 le sera aussi inévitablement avec le plan de relance de 100 milliards d'euros annoncé début septembre et inclus dans le projet de loi de finances pour 2021.

afp/buc