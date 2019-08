La France propose Sylvie Goulard pour la Commission européenne

(Actualisé avec Elysée)

PARIS, 28 août (Reuters) - La France a proposé mercredi Sylvie Goulard, éphémère ministre des Armées au début de son quinquennat, comme candidate pour la Commission européenne.

Emmanuel Macron a transmis sa proposition mercredi matin à la future présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a précisé l'Elysée.

Il revient désormais à l'ancienne ministre allemande d'accepter ou non les dossiers soumis par les Etats membres puis d'attribuer aux candidats retenus un portefeuille dans l'équipe qui entrera en fonctions le 1er novembre prochain.

La France a livré le nom de sa candidate avec retard, la date limite étant fixée au 26 août.

Paris souhaiterait obtenir un portefeuille reflétant une de ses priorités politiques, comme le commerce ou le climat, déclarait-on le mois dernier de source française.

Le Français Pierre Moscovici occupe actuellement le poste de commissaire aux Affaires économiques et financières.

Ex-députée européenne élue sous les couleurs du MoDem et désormais sous-gouverneure de la Banque de France, Sylvie Goulard, 54 ans, a dirigé le ministère des Armées pendant un mois, en 2017, avant de démissionner en raison des soupçons d'emplois fictifs du MoDem au Parlement européen.

"Elle a fait une grande partie de sa carrière dans les institutions européennes. Elle a une expérience dans l’eurosystème. Le travail qu’elle a fait est largement reconue pour sa qualité. Elle peut incarner le projet européen de la France", souligne-t-on à l'Elysée. "On est à un moment européen qui est crucial, on a besoin de gens qui ont l’expérience et la vision pour participer à ce rôle moteur", fait-on valoir. (Service France avec Michel Rose, édité par Sophie Louet)