PARIS, 14 mars (Reuters) - La France va proposer à l'Union européenne (UE) d'interdire l'exportation de vêtements usagés, a-t-on appris jeudi auprès du ministère de la Transition écologique, alors que le sujet de la pollution liée à l'industrie de la mode est débattu à l'Assemblée nationale.

Selon des données des Nations Unies, l'UE a exporté 1,4 million de tonnes de textiles usagés en 2022, plus de deux fois plus qu'en l'an 2000. Les pays africains sont particulièrement concernés par les dégâts sur l'environnement causés par ces articles qui ne peuvent être revendus et finissent dans les décharges.

Au total, l'Europe produit chaque année 5,2 millions de tonnes de déchets de vêtements et de chaussures, selon la Commission européenne.

La France souhaite que sa proposition, soutenue par la Suède et le Danemark, soit discutée lors du Conseil des ministres de l'Environnement du 25 mars à Bruxelles.

"L'Afrique ne doit plus être la poubelle de la 'fast-fashion'", a dit à Reuters le ministère de la Transition écologique dirigé par Christophe Béchu. "Nous devons gérer nos propres déchets, et pour cela intégrer qu'il faut en produire moins."

L'Assemblée nationale étudie ce jeudi une proposition de loi du groupe Horizons, soutenue par le gouvernement, ciblant la "fast-fashion", terme utilisé pour désigner des vêtements bon marché, majoritairement importés, qui finissent souvent à la poubelle au bout de quelques utilisations. Le texte propose de créer un "malus" environnemental" et d'interdire la publicité pour la vente de ces vêtements. (Reportage Elizabeth Pineau, avec Helen Reid à Londres, édité par Kate Entringer)