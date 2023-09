le mois dernier

(Actualisé avec déclarations, contexte)

PARIS, 24 septembre (Reuters) - La France va rappeler son ambassadeur au Niger à la suite du coup d'Etat survenu cet été dans le pays d'Afrique de l'Ouest et mettre fin à sa coopération militaire avec Niamey, a annoncé dimanche le président Emmanuel Macron.

"La France a décidé de ramener son ambassadeur et donc, dans les prochaines heures, notre ambassadeur avec plusieurs diplomates rentreront en France. Et nous mettons fin à notre coopération militaire", a déclaré le chef de l'Etat lors d'un entretien sur TF1 et France 2.

Les soldats français basés au Niger "vont rentrer de manière ordonnée dans les semaines et les mois qui viennent", a-t-il ajouté, précisant que leur retour était prévu "d'ici la fin de l'année".

La junte militaire nigérienne, qui a pris le pouvoir le 26 juillet, a ordonné

l'expulsion de l'ambassadeur de France, une demande que Paris - qui ne reconnaît pas les putschistes comme autorité légitime - jugeait jusqu'ici irrecevable. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Jean Terzian)