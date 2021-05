La France réaffirme la nécessité d'une transition limitée au Tchad

PARIS, 3 mai (Reuters) - La France a salué lundi la formation la veille d'un nouveau gouvernement par le conseil militaire au pouvoir au Tchad, tout en réaffirmant son souhait que la transition soit d'une durée limitée.

La junte au pouvoir depuis la mort du président Idriss Déby il y a deux semaines a nommé dimanche un nouveau gouvernement dirigé par Albert Pahimi Padacke, un proche du fils du président défunt Mahamat Idriss Déby, qui dirige le conseil militaire.

"La France salue l’annonce, le 2 mai 2021, de la formation d’un gouvernement de transition au Tchad dirigé par un Premier ministre civil, M. Albert Pahimi Padacké, et incluant plusieurs membres de l’opposition", a déclaré la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères.

"Elle rappelle son attachement à la stabilité et à l’intégrité territoriale du pays et réitère également l’importance que la transition soit d’une durée limitée, se déroule dans des conditions pacifiques, dans un esprit de dialogue avec tous les acteurs politiques et de la société civile, et permette le retour rapide à des institutions démocratiquement élues", a-t-elle ajouté. (Benoît Van Ovestraeten, version française Jean-Stéphane Brosse)