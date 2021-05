La France recevra à partir de juillet les premiers fonds du plan européen-Beaune

PARIS, 31 mai (Reuters) - La France devrait commencer à recevoir progressivement à partir du mois de juillet sa part des fonds du plan de relance européen post-COVID de 750 milliards d'euros de l'Union européenne, a annoncé lundi le secrétaire d'Etat français aux Affaires européennes.

"On attend un peu plus de 40 milliards d'euros pour la France, ça va commencer à arriver à partir du mois de juillet, plus tôt qu'on ne le disait il y a quelques semaines", a déclaré Clément Beaune sur franceinfo.

Le ministre a rappelé que "plus du tiers" du plan de relance français d'un montant total de 100 milliards d'euros avait déjà été engagé, sans attendre l'arrivée de la contribution européenne. Les derniers Etats membres dont les Parlements ne s'étaient pas encore prononcés sur le plan de relance européen l'ont validé la semaine dernière, permettant à l'UE de commencer à emprunter sur les marchés pour financer ce plan, baptisé "Next Generation EU". (Myriam Rivet)