La France "regrette" la décision américaine sur l'accord de Paris

SHANGHAI, Chine, 5 novembre (Reuters) - La France "regrette" la notification formelle par les Etats-unis de leur intention de se retirer de l'accord de Paris sur le climat, a indiqué mardi une source à l'Elysée, insistant sur l'importance du partenariat franco-chinois dans ce contexte.

"Nous le regrettons et cela ne rend que plus nécessaire le partenariat franco-chinois sur le climat et la biodiversité", a dit cette source à Reuters en marge d'un déplacement d'Emmanuel Macron à Shanghai pour trois jours.

"Le texte qui sera signé demain (mercredi à Pékin entre la France et la Chine-NDLR) inclut un paragraphe sur l'irréversibilité de l'accord de Paris", a-t-elle ajouté. (Marine Pennetier, édité par Jean Terzian)