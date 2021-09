La France regrette la décision du gouvernement australien concernant les sous-marins-ministères

PARIS, 16 septembre (Reuters) - La France a pris acte de la décision du gouvernement australien d'arrêter le programme de sous-marins de classe océanique "Future Submarine Program" (FSP), ont annoncé jeudi les ministres français des Affaires étrangères et des Armées dans un communiqué conjoint.

Les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie ont annoncé mercredi la constitution d'un nouveau partenariat de sécurité et de défense dans le cadre duquel Washington et Londres vont aider l'Australie à se doter de sous-marins à propulsion nucléaire.

"C'est une décision contraire à la lettre et à l'esprit de la coopération qui prévalait entre la France et l'Australie", était-il ajouté dans le communiqué. (Reportage Camille Raynaud)