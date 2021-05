La France relève sa prévision de déficit public pour 2021 à 9,4% du PIB

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le gouvernement français a revu à la hausse sa prévision de déficit public pour 2021, a annoncé lundi Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie et des Finances.

"Nous nous attendons à un déficit public de 9,4% pour 2021", a déclaré le ministre lors d'une émission diffusée sur France 2.

Cette nouvelle prévision est supérieure à la précédente estimation du gouvernement, qui anticipait précédemment un déficit public représentant 9% du produit intérieur brut (PIB), et dépasse également le taux de 9,2% affiché en 2020.

"Nous reportons un certain nombre de dépenses de 2020 sur 2021, comme des crédits pour le fonds de solidarité, nous continuons à aider un certain nombre de secteurs et d'entreprises et réalisons le décaissement d'une partie du plan de relance", a justifié Bruno Le Maire.

La nouvelle prévision du gouvernement figurera dans le projet de loi de finances rectificative (PLFR) qui sera présenté mercredi en conseil des ministres.

May 31, 2021