PARIS, 10 mars (Reuters) - La France salue la décision de l'Arabie saoudite et de l'Iran de rétablir leurs relations diplomatiques, a annoncé vendredi le Quai d'Orsay dans un communiqué.

"La France est en faveur du dialogue et de toute initiative qui peut contribuer de manière concrète à la désescalade des tensions et au renforcement de la sécurité et de la stabilité régionales", était-il indiqué.

Paris a par ailleurs appelé l'Iran à renoncer à ses actions déstabilisatrices, précise le Quai d'Orsay.

L'Arabie saoudite et l'Iran sont convenus vendredi de rétablir leurs relations diplomatiques après une rupture de sept années qui a alimenté les tensions dans le Golfe et des conflits régionaux, du Yémen à la Syrie. (Rédigé par Camille Raynaud)