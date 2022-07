La France se prépare à des records de chaleur alors que les feux de forêt font rage

La France s'est préparée lundi à ce qui pourrait devenir l'une des journées les plus chaudes jamais enregistrées, avec des températures atteignant et même dépassant les 40 degrés Celsius (104F) dans les régions côtières chères aux touristes, alors que les feux de forêt s'intensifiaient dans l'ouest et le sud.

À 1500 GMT, plusieurs records avaient été battus localement, a indiqué Météo France dans une mise à jour, avec 42,6 degrés à Biscarosse et 42,4 à Cazaux sur la côte atlantique dans l'ouest de la France, 40,7 à Saint-Nazaire et 39,3 dans le port breton de Brest dans le nord-ouest du pays.

On saura plus tard dans la journée de lundi si un nouveau record national de température moyenne sur toute la journée, qui se situe actuellement à 29,4 degrés atteint lors des vagues de chaleur historiques de 2003 et 2019, sera établi.

D'épais panaches de fumée étaient visibles depuis les célèbres plages de la côte atlantique, près de l'imposante dune de sable du Pyla, près d'Arcachon, alors que les vents forts et les températures élevées continuaient d'alimenter les feux de forêt. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a envoyé trois avions bombardiers d'eau supplémentaires dans la région.

Les incendies dans la région se sont maintenant étendus sur 14 800 hectares (36571,6 acres).

Aucun blessé n'a été signalé jusqu'à présent.

"La situation est très difficile avec la chaleur et le vent. et restera très difficile cette nuit", a déclaré le préfet de la région, Fabienne Buccio, sur BFM télévision".