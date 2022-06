La France sera en croissance cette année, selon Villeroy de Galhau

La France devrait échapper à la récession cette année et connaître une croissance économique positive, a déclaré le gouverneur de la Banque de France et membre de la Banque centrale européenne (BCE), François Villeroy de Galhau. "Notre scénario central est celui d'une croissance économique positive cette année", a-t-il déclaré à la radio RTL, tout en ajoutant que l'inflation était encore trop élevée et affectait le pouvoir d'achat des consommateurs.

Mardi, la Banque de France a réduit les perspectives de croissance de l'économie française. La deuxième économie de la zone euro devrait connaître une croissance de 2,3 % cette année, avant de ralentir à 1,2 % en 2023 et de remonter à 1,7 % en 2024 lorsque l'impact de la crise s'estompera, a indiqué la Banque de France dans ses perspectives trimestrielles.