La France souhaite un report de la date butoir du retrait US d'Afghanistan

PARIS, 23 août (Reuters) - La France est préoccupée par la date butoir du 31 août fixée par les Etats-Unis pour leur retrait militaire d'Afghanistan et elle juge qu'un délai supplémentaire est "nécessaire" pour procéder aux évacuations engagées depuis la prise de Kaboul par les taliban, a déclaré lundi Jean-Yves Le Drian.

"Nous sommes préoccupés de la date butoir fixée par les Etats-Unis le 31 août. Un délai supplémentaire est nécessaire pour mener à bien les opérations en cours", a dit le ministre français des Affaires étrangères, selon des déclarations transmises par un journaliste de "pool" lors d'un déplacement à Abou Dhabi, où arrivent les avions français en provenance d'Afghanistan.

Alors que le président des Etats-Unis Joe Biden n'a pas exclu dimanche que les troupes américaines puissent rester en Afghanistan au-delà du 31 août, afin de superviser les opérations d'évacuation, un responsable taliban a déclaré lundi à Reuters qu'aucune demande en ce sens n'avait été formulée pour l'instant.

Deux sources au sein du mouvement des taliban ont par ailleurs indiqué à Reuters que ces derniers n'accepteraient pas une prolongation de la présence des forces occidentales en Afghanistan.

Concernant les évacuations d'Afghanistan, la France a procédé à ce stade à 14 rotations d'avions A400M et prévoit d'en effectuer deux autres mardi, a précisé Jean-Yves Le Drian à Abou Dhabi, où il s'est rendu en compagnie de la ministre des Armées, Florence Parly.

"Demain, il y aura eu 2.000 personnes qui auront été évacuées en un tout petit peu plus d'une semaine depuis Kaboul. C'est un exploit", s'est-il félicité. Il a ajouté que parmi les personnes évacuées, figurent 90 Français.

"Les autres sont soit des agents locaux qui ont travaillé pour nous, en petit nombre car beaucoup avaient déjà été évacués avant, soit des auxiliaires de défense (...) et puis essentiellement des Afghans qui sont en risque, en difficulté, de par leur engagement, qui nous ont été recommandés par leur propre histoire, leur propre volonté et qu'il importe que la France assure le devoir moral de les exfiltrer (...)", a-t-il poursuivi.

LA FRANCE "AU RENDEZ-VOUS DE LA SOLIDARITÉ", DIT LE DRIAN

"La France est au rendez-vous de la solidarité avec l'Afghanistan même dans des conditions aussi difficiles", a-t-il dit.

Le ministre français des Affaires étrangères a aussi souligné que la principale inquiétude de Paris concernait l'accès à l'aéroport de Kaboul.

"Notre principal souci, c'est l'accès (à l'aéroport). Cela se fait au compte-gouttes. Il faut encore accroître notre coordination localement, avec les Etats-Unis et nos partenaires présents sur place", a déclaré le chef de la diplomatie française.

La prise de Kaboul par les taliban le 15 août a déclenché des scènes de chaos, des milliers d'Afghans se précipitant vers l'aéroport pour tenter de quitter le pays.

"Nous avons eu des milliers de signalements. Après il faut vérifier téléphoniquement (leur identité, leur situation), effectuer les vérifications nécessaires, évaluer la menace qui pèse sur les personnes", a indiqué une source au sein du ministère français des Affaires étrangères. "Depuis avril en ce qui concerne les ADL (agents de droit local) nous avons rapatrié 625 agents de droit local qui travaillaient pour l'Ambassade de France et leurs ayants droits", a poursuivi la source.

"Nous ne savons pas de combien de temps nous disposons. Tout cela à tout instant peut s'interrompre", a-t-elle souligné.

"Nous n'avons pas attendu le 15 août pour s'organiser. Nous avons facilité le départ du pays de nos ressortissants et de nombreux Afghans travaillant pour nous depuis plusieurs mois. Nous avons lancé la planification du pont aérien avant la chute de Kaboul", a déclaré pour sa part Florence Parly.

Dans un communiqué, le Quai d'Orsay avait précisé auparavant que les opérations d'évacuations entamées le 16 août allaient se poursuivre.

Un septième vol transportant plus de 250 personnes, parmi lesquelles cinq Français et 246 Afghans, est ainsi arrivé à l’aéroport de Roissy Charles-De-Gaulle dans la matinée de lundi, selon ce communiqué. (Reportage John Irish, version française Bertrand Boucey et Claude Chendjou)