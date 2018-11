La France sur la bonne voie en matière d'emploi, juge Pénicaud

(Muriel Pénicaud s'exprimait sur Europe 1 et non RTL)

PARIS, 26 novembre (Reuters) - La ministre du Travail a estimé lundi que la France allait "dans la bonne direction" en matière d'emploi et que l'objectif d'un chômage ramené à 7% de la population active à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron restait d'actualité.

"Je crois que sur le chômage on est dans la bonne direction", a déclaré Muriel Pénicaud, à Europe 1.

"On est passé de 9,7% à 9,1% de chômage en un an, on a créé 200.000 emplois nets dans le secteur privé (...), le chômage des jeunes a commencé à baisser (...), les seniors aussi et les CDI (contrats de travail à durée indéterminée) ont augmenté de 14%. Donc il y a des signaux positifs", a-t-elle poursuivi.

"S'il n'y a pas de changement géo-politique majeur, parce que ça peut changer des conditions, mais disons à conditions similaires, c'est une ambition très forte, mais nous pensons qu'on peut effectivement être autour de 7% si on continue à faire les réformes de fond", a ajouté Muriel Pénicaud.

Elle a précisé que le gouvernement allait notamment pour ce faire jouer sur plusieurs leviers, comme le développement de l'apprentissage et la formation professionnelle. (Emmanuel Jarry)