La France table toujours sur une hausse de 1,4% du PIB en 2019, dit Le Maire

"La France a un niveau de croissance solide : 1,4%. Je confirme ce chiffre pour 2019", déclare-t-il dans un entretien à La Croix.

"La France est devenue le pays le plus attractif de la zone euro, la profitabilité des entreprises est au plus haut et la croissance de la consommation redémarre. Nous avons fait notre part du chemin. Nous attendons maintenant que les autres membres de la zone euro fassent la leur. Le seul rempart contre le populisme, ce sont des décisions fortes", ajoute Bruno Le Maire.

Le ministre évoque également les dangers pour la croissance mondiale engendrés par la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis.

"Les tarifs imposés par les Etats-Unis sur les produits chinois et les mesures de rétorsion de la Chine auront un impact à la baisse de 0,5 point sur la croissance mondiale en 2020. C’est considérable ! Surtout si vous le rapportez au faible niveau de croissance de la zone euro", juge-t-il.

Selon les données diffusées fin août par l'Insee, la croissance de l'économie française au deuxième trimestre a été revue en hausse à 0,3%, soit 0,1 point de plus qu'annoncé initialement, conservant ainsi son rythme du début d'année.

Dans sa deuxième et dernière estimation, l'Institut national de la statistique a en effet confirmé la croissance du premier trimestre, à +0,3%.

L'acquis de croissance pour l'ensemble de l'année si l'activité stagnait complètement au cours du deuxième semestre, s'établit ainsi à 1,1% (contre 1,0% en première estimation).

