Le gouvernement français prévoit de dépenser deux milliards d'euros (2,2 milliards de dollars) jusqu'en 2027 pour améliorer les infrastructures cyclables et aider les gens à acheter des vélos dans le but de réduire l'utilisation de la voiture et de stimuler le cyclisme, ont déclaré les ministres du gouvernement vendredi.

L'objectif est de doubler le réseau de pistes cyclables et le gouvernement dépensera 250 millions d'euros par an pour de nouvelles pistes cyclables entre 2023 et 2027. Le reste du budget sera consacré à d'autres mesures visant à stimuler l'utilisation de la bicyclette.

"L'effort de l'État en faveur du vélo est sans précédent et massif", a déclaré le ministre des transports, Clément Beaune, dans un tweet.

Le gouvernement veut faire du vélo une alternative attractive à la voiture et un moyen de transport accessible à tous dès le plus jeune âge et tout au long de la vie, a déclaré M. Beaune au journal Le Parisien.

L'objectif sera d'augmenter le réseau de pistes cyclables du pays de 50 000 km aujourd'hui à 80 000 km en 2027 et 100 000 km en 2030, avec une priorité donnée aux villes de province et aux zones rurales, car les grandes villes ont déjà reçu un financement considérable de l'État pour les infrastructures cyclables, a déclaré Mme Beaune.

Environ 500 millions d'euros seront alloués à des subventions pour l'achat de vélos, y compris pour les vélos d'occasion.

Le gouvernement augmentera également les dépenses pour les parkings à vélos dans les gares et les villes, pour le marquage antivol des vélos et pour la formation de tous les élèves de l'enseignement primaire à l'utilisation du vélo.

Les organisations cyclistes ont salué cette initiative.

"Cette initiative visionnaire va non seulement transformer la façon dont nos concitoyens se déplacent et vivent, mais aussi faire de la France un leader mondial dans la promotion de l'infrastructure et de la culture du vélo", a déclaré Olivier Schneider, président du syndicat cycliste FUB.

(1 $ = 0,9069 euros)