La France va former jusqu'à 2 000 soldats ukrainiens, selon le ministre de la défense

"Le président... a approuvé un plan de formation qui permettra d'accueillir jusqu'à 2 000 soldats ukrainiens en France", a-t-il déclaré.

"Ils seront affectés à nos unités pendant plusieurs semaines", a-t-il précisé, ajoutant qu'une formation militaire à l'utilisation des obusiers Caesar avait déjà été proposée aux soldats ukrainiens.

"Mais maintenant, il s'agit d'un changement d'échelle", a déclaré M. Lecornu.

Le ministre a déclaré que la France avait livré 18 obusiers Caesar à l'Ukraine jusqu'à présent et que des discussions étaient en cours pour en envoyer six de plus. En plus de ceux-ci, la France envisage également la livraison de missiles sol-sol, a ajouté M. Lecornu.

Il a également promis que la France fournirait des missiles antiaériens à courte portée Crotale, qui sont utilisés pour intercepter les missiles et les avions volant à basse altitude.

"Le nombre (de Crotale) est en cours de détermination avec les Ukrainiens, mais il sera significatif pour leur permettre de défendre leur ciel", a déclaré M. Lecornu.

L'objectif est d'achever la livraison des Crotales "dans les deux mois", a précisé M. Lecornu, en tenant compte de la formation nécessaire des soldats ukrainiens.

Mercredi, M. Macron a déclaré que la France allait livrer des radars et des systèmes de défense aérienne à l'Ukraine dans les semaines à venir, notamment pour aider l'Ukraine à se protéger des attaques de drones et de missiles.

Paris a déjà fourni des missiles anti-aériens d'épaule Mistral à l'Ukraine.

Le ministère ukrainien de la défense a publié une vidéo sur les médias sociaux en début de semaine afin de donner à la France un léger coup de pouce pour "gagner nos cœurs" par le biais de livraisons d'armes, après des critiques répétées selon lesquelles Paris n'en fait pas assez.