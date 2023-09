24 septembre (Reuters) - Emmanuel Macron a annoncé samedi soir un investissement de 150 millions de dollars (140 millions d'euros) dans le Fonds international de développement agricole (FIDA) afin de lutter contre la pauvreté, le changement climatique et pour la biodiversité.

"Nous avons décidé d'investir 150 millions de dollars dans le FIDA. La France a de même décidé d'accueillir et d'organiser la 13ème conférence de reconstitution du FIDA, et nous lançons dès maintenant un appel aux contributions en annonçant cet engagement", a dit le président français dans un message vidéo diffusé lors d'un concert caritatif organisé à New York par l'ONG Global Citizen.

Le FIDA est une agence spécialisée des Nations unies qui vise à financer des projets agricoles principalement axés sur la production alimentaire dans les pays en développement.

La secrétaire d'Etat chargée du Développement, de la francophonie et des partenariats internationaux, Chrysoula Zacharopoulou, a par ailleurs annoncé que la France apporterait une contribution de 40 millions d'euros au profit du fonds mondial des Nations Unies pour l'éducation en situation d'urgence et de crise prolongée, Education sans délai, pour le cycle stratégique 2023-2026. (Reportage Sybille de La Hamaide; version française Camille Raynaud)