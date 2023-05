15 mai (Reuters) - La France va continuer d'apporter aussi longtemps que nécessaire un soutien politique, financier, humanitaire et militaire à l'Ukraine, et va envoyer dans les semaines à venir des dizaines de véhicules blindés et de chars légers, dont des AMX-10RC, a rapporté l'Elysée dans la nuit de dimanche à lundi.

A l'issue d'un dîner de travail entre Emmanuel Macron et son homologue ukrainien Volodimir Zelensky, la présidence française a indiqué que Paris concentrait par ailleurs ses efforts sur le soutien des capacités de défense aérienne de Kyiv face aux frappes russes. (Rédigé par Jean Terzian)