La France va pouvoir "ajuster son effort" au Sahel, dit Macron aux armées

BREST, 19 janvier (Reuters) - Le président Emmanuel Macron a ouvert la porte à une réduction des effectifs militaires français déployés au Sahel, mardi lors de ses voeux aux armées, sans toutefois en préciser l'ampleur ni le calendrier.

La force Barkhane qui combat les groupes djihadistes principalement au Mali et au Niger compte actuellement 5.100 soldats, dont 600 ont été envoyés en renfort il y a un an après le sommet de Pau réunissant le président français et ses alliés du "G5 Sahel".

"Les résultats obtenus par nos forces au Sahel, conjugués à l'intervention plus importante de nos partenaires européens, vont nous permettre d'ajuster notre effort", a déclaré Emmanuel Macron lors des traditionnels voeux aux armées à Brest (Finistère). (Tangi Salaün et Stéphane Mahé, édité par Jean-Philippe Lefief)