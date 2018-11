La France veut progresser au G20 sur le commerce et le climat

PARIS, 22 novembre (Reuters) - La France veut progresser sur les deux sujets les plus conflictuels - le commerce et le climat - lors du sommet du G20 des 30 novembre et 1er décembre, où elle portera des propositions en ce sens avec l'Union européenne, a-t-on appris jeudi de source diplomatique française.

Les Etats-Unis tenteront à nouveau lors de la rencontre des chefs d'Etat et de gouvernement à Buenos Aires d'affaiblir l'accord de Paris sur le climat, alors que le G20 l'an dernier avait permis de constituer un front à 19, a souligné la source.

"Il est clair pour nous que la ligne rouge absolue, c'est de ne pas dégrader cette consolidation et cette garantie", a-t-elle déclaré.

Outre la préservation de ce front, la France et l'Union européenne veulent profiter du sommet des 20 grandes puissances pour progresser avec leurs homologues sur des engagements climatiques supplémentaires.

"Il faut qu’on prenne des engagements nouveaux d’ici 2020, c’est ce que prévoit l’accord de Paris, l’Union européenne s’est dite prête à la faire, et on va essayer – France et Union européenne – de discuter dans le cadre du G20 ou en marge avec des partenaires, en particulier l’Inde et la Chine, pour confirmer et renforcer leurs engagements", a dit la source.

Sur le commerce, la France partage les critiques américaines sur les insuffisances de l’OMC et du multilatéralisme commercial, l'insuffisant respect des règles mondiales ou leur mauvaise application. Mais le président français, Emmanuel Macron, estime que la solution passe par une réforme de l'OMC et non pas son blocage et sa contestation.

"L’Union européenne a fait des propositions cet été que tous les partenaires du G20 connaissent, et il y a beaucoup de pays comme le Canada, l’Australie, toute l’Union européenne, l’Argentine, avec lesquels on est d’accord sur un agenda triple : renforcement des règles de l’OMC, meilleure surveillance et déblocage de l’organe d’appel", a dit la source.

"Cet agenda, nous le mettrons sur la table et nous essayerons d’avoir le plus large soutien possible", a-t-elle poursuivi. L'ambition est "de dire aux Américains et aux Chinois : on croit qu’on a là un accord possible, équilibré, qui permet de sortir du face à face", a-t-elle précisé, en ajoutant que les Européens avaient fait des propositions détaillées en ce sens pour ce G20.

"Nous ne sommes pas naïfs, ce ne sera pas résolu parce qu’il y a encore cette tension Chine-Etats-Unis mais ça peut être un jalon important pour qu’on lance cette réforme de l’OMC", a-t-elle ajouté. (Jean-Baptiste Vey, édité par Yves Clarisse)