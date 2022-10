La France veut réduire de 10% sa consommation d'énergie

PARIS, 6 octobre (Reuters) - Le gouvernement français a dévoilé jeudi une batterie de mesures d'économies d'énergie, secteur par secteur, afin d'éviter des coupures de courant cet hiver en cas de pénurie de gaz, mais aussi pour mettre la France sur les rails de ses objectifs à plus long terme de lutte contre le changement climatique.

Le gouvernement d'Elisabeth Borne a pour ambition de faire baisser en deux ans la consommation totale d'énergie de 10% par rapport à celle de 2019, avant la pandémie de COVID-19.

Il dit avoir bâti son plan de sobriété énergétique autour de mesures incitatives et pédagogiques plutôt que contraignantes, "en concertation" avec les acteurs concernés.

Voici quelques-unes de ces mesures :

DANS LES BÂTIMENTS DE L'ÉTAT

* Limitation du chauffage à 19°C dans les bureaux et expérimentation d'une température maximale de 18°C les jours de forte tension sur le réseau (EcoWatt rouges).

* Suppression de l'obligation d'eau chaude dans les sanitaires, sauf là où elle est jugée indispensable (douches, ménage, etc.).

* Augmentation de l'indemnité forfaitaire des agents de l'Etat en cas de télétravail.

* Incitation à utiliser le train plutôt que l'avion pour les trajets de moins de quatre heures (ou six heures aller-retour s'il se fait dans la journée). Les agents de l'Etat sont aussi incités à rouler moins vite au volant de leur véhicule de service (110 km/h au lieu de 130 km/h sur autoroute par exemple).

* Réduction de l'éclairage public par les collectivités territoriales et utilisation de lampes à basse consommation (LED) dans les établissements recevant du public.

ENTREPRISES

* Le gouvernement a établi une liste de 15 "actions concrètes" à mettre en oeuvre par l'ensemble des entreprises, y compris industrielles, sur le plan du chauffage, de l'éclairage, de l'isolation des bâtiments, des déplacements des employés et des livraisons, le recours au télétravail les jours EcoWatt rouges.

* Des mesures spécifiques concernent les secteurs du commerce, des services marchands et du tourisme, comme la diminution de la lumière de 30% dans les grandes surfaces, l'extinction des publicités et enseignes lumineuses après la fermeture des magasins, la limitation de la température à 17°C dans les hôtels et restaurants en l'absence du personnel et des clients.

* Certaines entreprises ont déjà annoncé leurs propres mesures. Les grandes chaînes de supermarchés se sont ainsi engagées à réduire leur éclairage de 40 à 70% et à diminuer le chauffage de 2°C. Vinci a annoncé que la température serait plafonnée à 17°C dans les aéroports dont il assure la gestion.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES

* Diminution de la consommation liée à l'éclairage dans les stades des clubs professionnels de football et de rugby avant et après les matches.

* Baisse d'1°C de la température de l'ensemble des piscines et de 2°C de celle des gymnases.

POPULATION GÉNÉRALE

* Le ministère des Transports va encourager le covoiturage en versant une prime de 100 euros et rendre la prise en charge des forfaits de transport en commun ou de service public vélo fiscalement plus attractive pour les employeurs.

* Maintien du dispositif "MaPrimeRénov" pour la rénovation énergétique des logements, l'adoption de systèmes de chauffage plus efficaces et l'équipement en thermostats.

* Le gouvernement va lancer une campagne de communication intitulée "Chaque geste compte" pour inciter les Français à faire attention à leur consommation énergétique au quotidien. (Rédigé par Tassilo Hummel et Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)