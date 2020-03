La France vote dans un contexte bouleversé par l'épidémie de coronavirus

PARIS, 15 mars (Reuters) - Les Français sont appelés à se rendre aux urnes ce dimanche pour le premier tour des élections municipales qui se déroule dans le contexte inédit d'un pays mis à l'arrêt par l'épidémie de coronavirus.

Les bars, les restaurants et les commerces non indispensables sont fermés depuis samedi minuit, mais les bureaux de vote ont ouvert leurs portes à 08h00 (07h00 GMT) dans les quelque 35.000 communes où 47,6 millions de Français sont appelés à renouveler leurs maires et conseillers municipaux.

Un second tour est programmé dimanche prochain, le 22 mars.

Le maintien de ce scrutin a suscité des interrogations et des inquiétudes, et l'abstention sera particulièrement scrutée.

En 2014, lors des dernières municipales, elle avait atteint un record sous la Ve République avec 36,45% au premier tour et 37,87% au second tour.

Le Premier ministre Edouard Philippe, qui se présente au Havre, a voté tôt dimanche matin.

A Paris, les chaînes d'information en continu ont également diffusé les images du vote matinal d'Anne Hidalgo. La maire sortante s'est nettoyée les mains avec du gel hydro-alcoolique à son entrée dans son bureau de vote du XVe arrondissement.

"COMPATIBILITÉ"

Alors que la France est passée au stade 3 du plan de lutte contre l'épidémie, le gouvernement français a renforcé samedi soir de manière spectaculaire les mesures de lutte contre la propagation du coronavirus avec fermeture des restaurants, des cafés et de tous les commerces non indispensables.

Mais Edouard Philippe, qui détaillait ce resserrement des mesures de distanciation sociale, a annoncé dans le même temps que le premier tour des municipales aurait bien lieu.

"Sur ce sujet des élections municipales, nous avons à nouveau sollicité le conseil scientifique au regard des dernières évolutions de l'épidémie, ils nous ont confirmé que le premier tour pouvait se dérouler demain en respectant strictement les consignes de distanciation et de priorisation des personnes âgées et des personnes fragiles", a-t-il déclaré.

Sur France Info, son ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, a souligné dimanche matin que "le président de la République et le Premier ministre se sont entourés des avis des experts scientifiques sur la compatibilité entre l'élection qui est un enjeu démocratique important et les conditions sanitaires".

"Il est possible en votant de respecter ces conditions sanitaires", a-t-il ajouté, indiquant qu'il irait lui-même voter avec son propre stylo et qu'il ferait attention à ne pas toucher de poignée de porte, conformément aux recommandations édictées par le ministère de l'Intérieur.

"On est très soucieux d'une vie démocratique la plus normale possible et on est très soucieux évidemment aussi de la santé de sous", a-t-il ajouté.

"INCOMPRÉHENSIBLE"

Pour autant, le maintien de ce premier tour de scrutin a suscité l'incompréhension et l'inquiétude d'élus et responsables qui ont appelé, sans effet, à un report du scrutin.

C'est le cas de plusieurs présidents de conseils régionaux parmi lesquels Gilles Simeoni, président du conseil exécutif de Corse, Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France, ou encore Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, qui a estimé dans une déclaration relayée par La Voix du nord qu'il était "incompréhensible" de maintenir les élections municipales.

Dans une tribune https://www.atlantico.fr/decryptage/3588022/--monsieur-le-president-medecins-nous-vous-demandons-le-report-des-elections-municipales-- publiée par le site Atlantico, une quinzaine de médecins, urgentistes, réanimateurs ou spécialistes de santé publique, ont eux aussi demandé un report des municipales.

"Nous avons bien compris les enjeux juridiques, mais au vu de la situation exceptionnelle, il nous semble indispensable de repousser les élections dans une démarche de protection de la santé et de la vie de chacun de nos concitoyens", écrivent-ils.

Dans une circulaire https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Circulaire-permettant-de-garantir-la-tenue-du-scrutin-et-d-assurer-la-protection-sanitaire-des-operations-electorales-dans-le-contexte-du-Covid19 publiée en début de semaine, le ministère de l'Intérieur a édicté une série de recommandations pour "garantir la tenue du scrutin et assurer la protection sanitaire des opérations électorales dans le contexte du Covid-19".

Il est notamment conseillé aux électeurs de ramener leur propre stylo d'encre bleue ou noire indélébile pour émarger sur la liste électorale. Ils sont par ailleurs autorisés à utiliser les bulletins de vote reçus par courrier.

Chaque bureau de vote a dû par ailleurs être aménagé de telle manière qu’il évite les situations de "promiscuité prolongée". L'objectif est qu'à chaque étape de son parcours, l’électeur devra pouvoir être maintenu à une distance suffisante d'environ un mètre des autres personnes présentes.

En déplacement samedi dans un bureau de vote des Yvelines, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a reconnu qu'on pouvait "craindre" pour la participation.

D'après un sondage Elabe https://elabe.fr/wp-content/uploads/2020/03/20200313_elabe_bfmtv_les-francais-lallocution-demmanuel-macron-et-le-coronavirus-1.pdf pour BFM TV diffusé vendredi, 58% des Français estiment qu'Emmanuel Macron a eu raison jeudi de maintenir les élections.

Mais ils sont aussi 61% à se dire "inquiets" de la propagation du virus, soit 13 points de plus que lors d'une précédente enquête réalisée les 10 et 11 mars, et 37% à exprimer leur inquiétude à l'idée de se rendre dans un bureau de vote (+8). (Henri-Pierre André)