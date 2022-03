La GB s'engage à fournir $100 mlns pour aider l'Etat ukrainien

LONDRES, 6 mars (Reuters) - La Grande-Bretagne va fournir 100 millions de dollars (91,5 millions d'euros) à l'Ukraine par le biais de la Banque mondiale, afin de permettre à l'Etat ukrainien de continuer à fonctionner et d'atténuer les pressions financières causées par l'invasion russe, a déclaré le cabinet du Premier ministre Boris Johnson.

Cette aide financière pourrait être utilisée pour verser les salaires des travailleurs du secteur public, financer les retraites ou la sécurité sociale en Ukraine, ont indiqué les autorités britanniques.

"Bien que (Vladimir) Poutine seul puisse mettre fin aux souffrances en Ukraine, ces nouveaux fonds vont continuer à aider à faire face à la détérioration de la situation humanitaire", a ajouté Boris Johnson.

Les fonds seront versés par le biais du Fonds fiduciaire multidonateurs de la Banque mondiale qui vise à accélérer les donations en faveur de l'Ukraine et est déjà utilisé par d'autres pays.

La Grande-Bretagne tente de jouer un rôle central dans la réponse internationale à l'invasion russe de l'Ukraine en fournissant une aide économique et à la défense militaire et en plaidant pour des sanctions plus sévères à l'encontre du Kremlin.

(Reportage William James; version française Camille Raynaud)