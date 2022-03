La GB s'engage à verser une aide supplémentaire à l'Afghanistan

GENEVE, 30 mars (Reuters) - La Grande-Bretagne s'est engagée mercredi à verser 286 millions de livres (337 millions d'euros) supplémentaires d'aides, notamment alimentaire, pour l'Afghanistan, à la veille d'une conférence internationale organisée pour tenter de réunir 4,4 milliards de dollars (environ 4 milliards d'euros) pour venir en aide au pays.

L'appel humanitaire de l'Onu, le plus important jamais lancé pour un seul pays, n'est financé qu'à 13%, a déclaré le porte-parole du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'organisation, Jens Laerke, avant la conférence de jeudi.

Les fonds sont envoyés directement aux agences d'aide qui mettent en oeuvre des projets sur le terrain et aucun n'est acheminé par les autorités de facto, a-t-il précisé.

Cette conférence, qui se tiendra virtuellement depuis Genève, intervient alors que les inquiétudes montent après la décision des taliban afghans d'empêcher l'accès à l'éducation des filles de plus de 12 ans.

"Le Royaume-Uni apporte son soutien au peuple afghan et contribue à montrer la voie en fournissant de la nourriture, des abris et des équipements médicaux indispensables à la survie. Avec nos alliés et partenaires, nous pouvons faire plus et nous ferons plus pour aider l'Afghanistan", a déclaré la ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss.

Environ 23 millions de personnes souffrent de la faim en Afghanistan et 95% des Afghans ne mangent pas à leur faim, tandis que 10 millions d'enfants ont un besoin urgent d'aide pour survivre, selon les Nations unies, qui organisent les discussions avec la Grande-Bretagne. (Reportage Stephanie Nebehay; version française Camille Raynaud)