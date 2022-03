La GB va fournir 6.000 missiles supplémentaires à l'Ukraine

LONDRES, 23 mars (Reuters) - La Grande-Bretagne va fournir à l'Ukraine environ 6.000 missiles défensifs supplémentaires et près de 30 millions de livres (36 millions d'euros) pour soutenir le travail de la BBC dans la région et payer les soldats et pilotes ukrainiens.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson annoncera ces nouvelles mesures jeudi à l'occasion des réunions de l'Otan et du G7 tout en soulignant sa volonté d'aider l'Ukraine à renforcer davantage ses capacités de défense, a déclaré mercredi son cabinet.

"Le Royaume-Uni travaillera avec ses alliés pour intensifier son soutien militaire et économique à l'Ukraine et renforcer ses défenses à mesure qu'elle renverse le cours des choses dans cette lutte", a dit Boris Johnson.

"Un mois après le début de cette crise, la communauté internationale est face à un choix. Nous pouvons entretenir la flamme de la liberté en Ukraine ou prendre le risque de la voir s'éteindre à travers l'Europe et le monde."

Le Royaume-Uni fournira 6.000 missiles et 25 millions de livres pour soutenir financièrement l'armée ukrainienne; 4,1 millions de livres serviront à soutenir les services en langues ukrainienne et russe du BBC World Service afin de lutter contre la désinformation. (Reportage Kate Holton; version française Camille Raynaud)