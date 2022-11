La Gambie déclare qu'elle n'a pas encore confirmé que le sirop contre la toux est la cause des décès d'enfants

Le petit État d'Afrique de l'Ouest a enquêté sur une mystérieuse série de décès d'enfants au cours des derniers mois. Selon une enquête préliminaire, la police a établi un lien entre ces décès et quatre sirops contre la toux fabriqués en Inde.

Les enquêteurs de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont trouvé des niveaux "inacceptables" de diéthylène glycol et d'éthylène glycol dans les produits, qui étaient fabriqués par Maiden Pharmaceuticals Ltd, basée à New Delhi.

Mais l'Agence de contrôle des médicaments de Gambie, un organisme national de réglementation, n'a pas encore déterminé la cause exacte des décès, a déclaré Tijan Jallow, un responsable de l'agence.

"Nous n'avons pas encore conclu que c'est le médicament qui en est la cause. Un bon nombre d'enfants sont morts sans avoir pris de médicaments", a déclaré Jallow lors d'une conférence de presse.

"D'autres enfants sont morts, les médicaments qu'ils prenaient, nous les avons testés et ils sont bons", a-t-il ajouté.

L'agence tente d'établir exactement quels médicaments, le cas échéant, chaque enfant avait pris.

Le pic de cas de lésions rénales aiguës chez les enfants de moins de cinq ans a été détecté fin juillet. Les responsables ont déclaré qu'un certain nombre de patients étaient tombés malades trois à cinq jours après avoir pris un sirop de paracétamol vendu localement.

En octobre, le nombre de décès était passé à 70, sur 82 enfants déclarés atteints de lésions rénales aiguës. Les 12 autres se sont rétablis, selon le ministère de la santé.

L'Indonésie a également enregistré un pic de décès d'enfants dus à des lésions rénales aiguës au cours des derniers mois, et enquête sur les sirops de paracétamol comme cause possible.