Les détaillants alimentaires britanniques ont maintenu les prix des salades-légumes en pénurie à un niveau "comparativement bas" par rapport à leurs homologues européens, a déclaré jeudi le ministre de l'alimentation et de l'agriculture, Mark Spencer.

Depuis un mois environ, les Britanniques sont confrontés à une pénurie de salades de base, en particulier de tomates, de concombres et de poivrons, alors que les rayons des magasins européens sont remplis de produits frais.

L'impact sur les importations des récoltes disruptives en Afrique du Nord, dues à des conditions météorologiques hors saison, a été exacerbé par le fait que les agriculteurs britanniques ont planté moins de cultures sous serre en raison des prix toujours élevés de l'énergie.

"Alors que les conditions météorologiques défavorables à la saison au Maroc ont également entraîné une perturbation temporaire de l'approvisionnement en fruits et légumes, les détaillants nationaux ont maintenu des prix relativement bas par rapport au reste de l'Europe, où l'augmentation de la demande a entraîné des hausses de 300 % du prix de certains légumes", a déclaré M. Spencer au Parlement.

Malgré les prix relativement bas mentionnés par M. Spencer, les données officielles publiées mercredi montrent que l'inflation des prix à la consommation au Royaume-Uni a atteint 10,4 % en février, ce qui est supérieur à la moyenne de 8,5 % de la zone euro.

L'Office des statistiques nationales a déclaré que la fin des promotions sur les boissons dans les pubs et les restaurants en janvier était le principal facteur de cette hausse, mais que les pénuries de salades avaient également joué un rôle. L'inflation globale pour les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées a atteint 18,0 %, soit le taux le plus élevé depuis 1977.

"Un certain nombre de médias ont rapporté que la récente pénurie de salades et de légumes était à l'origine de l'augmentation de l'inflation alimentaire en février, mais ce n'est pas le cas", a déclaré M. Spencer.

Selon lui, le taux d'inflation est dû à plusieurs facteurs : l'augmentation des prix des services publics et les pressions exercées sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, qui se font sentir en Europe et au-delà.

M. Spencer a noté que d'autres catégories avaient connu des augmentations de prix plus importantes que celles des légumes au cours de l'année écoulée, soulignant que les huiles et les graisses avaient augmenté de 32,1 % depuis février 2022 et que le lait, le fromage et les œufs avaient augmenté de 30,8 %.

"Les commentateurs s'attendent à ce que le taux d'inflation, à la fois dans l'ensemble de l'économie et pour l'alimentation et les boissons, soit proche de son maximum", a ajouté M. Spencer.

L'institut d'études de marché Kantar publiera mardi les données sur l'inflation des produits alimentaires au Royaume-Uni pour le mois de mars.