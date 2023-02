La Grande-Bretagne affirme que la règle comptable mondiale handicape son économie

Ce que l'on appelle le mark-to-market, ou l'évaluation des investissements sur une base régulière pour refléter les changements de prix, fait partie des normes internationales d'information financière (IFRS), que la Grande-Bretagne rend obligatoires pour les sociétés cotées en bourse.

"La combinaison d'une réglementation excessivement prudente et des normes comptables mark to market signifie que beaucoup trop de capitaux britanniques sont piégés dans des investissements à court terme et à faible rendement", a déclaré M. Griffith lors d'une conférence de l'Association of British Insurers (ABI).

La "pénalité de performance" qui en résulte ne répond pas aux besoins des investisseurs et des retraités britanniques", a ajouté M. Griffith.

Aux côtés du ministre britannique des finances, Jeremy Hunt, Griffith a déclaré qu'il se concentrera sur cette question pour "aider la Grande-Bretagne à être une superpuissance en matière de démarrage et de mise à l'échelle".

Les critiques disent que la comptabilité "mark-to-market" ou "juste valeur" crée une volatilité du bilan dans les actifs qui sont détenus à plus long terme. Les partisans disent qu'elle donne aux investisseurs une image plus précise de la valeur actuelle des actifs.

La Grande-Bretagne est déjà en train d'assouplir le capital des assureurs ou les règles prudentielles pour débloquer ce que Griffith a déclaré être "cent milliards d'investissements supplémentaires dans le capital productif au cours des dix prochaines années".

Les commentaires de Griffith font suite aux appels d'un comité de la Chambre des Lords qui, au début du mois, a recommandé que les règles comptables adoptent une vision à plus long terme des investissements dans les pensions.

Les parlementaires tiraient les leçons de l'effondrement, en septembre dernier, des fonds d'investissement guidés par le passif (LDI), largement utilisés par les régimes de retraite.

"Le gouvernement et le UK Endorsement Board devraient examiner si le système actuel de comptabilisation des finances des régimes de retraite dans les comptes des entreprises est approprié et s'il convient d'introduire un système qui n'encourage pas le court terme dans les investissements des régimes de retraite", a déclaré le comité de la Chambre des Lords.

L'Endorsement Board détermine si la Grande-Bretagne doit adopter une règle comptable IFRS.

"Si un changement est jugé approprié, le Royaume-Uni devrait adopter des normes comptables différentes et promouvoir leur adoption au niveau international", a déclaré le comité.