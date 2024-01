La Chine sort la sulfateuse

Pendant que les marchés occidentaux ne baissent plus, les autorités chinoises ont l'air vexées de constater que leurs marchés ne montent plus. Même si c'est le cas depuis cinq ans, il n'est jamais trop tard pour agir, pas vrai ? Apparemment, Pékin ferait acheter massivement des actions pour renforcer l'édifice. Je me demande combien de temps il faudra aux investisseurs pour se rendre compte qu'ils préféreraient une action économique vigoureuse en amont plutôt qu'un échafaudage bancal en aval.