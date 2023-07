La Grande-Bretagne célèbre mercredi les 75 ans de son service national de santé (NHS). Des membres de la famille royale, des hommes politiques, des membres du personnel et des patients ont exprimé leur fierté à l'égard de ce service et leur détermination à ce qu'il perdure malgré les défis actuels.

Lancé le 5 juillet 1948 par un gouvernement travailliste à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, le NHS avait pour mission de veiller à ce que "chacun, quels que soient ses moyens, son âge, son sexe ou sa profession, ait une chance égale de bénéficier des services médicaux et connexes les meilleurs et les plus modernes qui soient".

Un ancien ministre a fait remarquer que le NHS était ce qui se rapprochait le plus d'une religion pour les Anglais, tant l'affection pour ce service et ceux qui y travaillent est répandue.

"Depuis 75 ans, le NHS existe pour un objectif moral durable : donner à chaque personne de notre pays la sécurité que procure le fait de savoir que si l'on est malade, on sera soigné", a déclaré le Premier ministre Rishi Sunak dans un discours prononcé la semaine dernière.

Mais ces dernières années, le NHS s'est retrouvé dans l'obligation de fournir des soins d'urgence, luttant pour répondre à la demande des patients, à une population de plus en plus âgée et malade, et au coût des nouveaux médicaments et traitements.

La pandémie de COVID-19 a ajouté une nouvelle couche de tension à un système déjà fragile, et les commémorations interviennent après un hiver de crise suivi de grèves sur les salaires des jeunes médecins, des infirmières et des travailleurs de la santé.

Si certains travailleurs ont désormais accepté des offres salariales, les médecins en chef ont également voté récemment pour des débrayages.

UNE COUVERTURE RÉCONFORTANTE

M. Sunak a déclaré que l'un de ses objectifs était de réduire les listes d'attente et, la semaine dernière, le NHS a présenté un nouveau plan de travail à long terme visant à garantir le service pour l'avenir.

Mercredi, les dirigeants politiques et les responsables de la santé se réuniront pour un office à l'abbaye de Westminster, tandis que le roi Charles a commémoré l'événement en Écosse. Son fils William a organisé un goûter pour le personnel et les patients.

William a déclaré : "Je vous souhaite à tous un très joyeux 75e anniversaire du NHS", et sa femme Kate a ajouté : "Merci beaucoup pour tout ce que vous faites".

Parmi les invités figurait Aneira Thomas, qui a été le premier bébé né dans le cadre du NHS et a été nommée en l'honneur de son fondateur, le ministre de la santé Aneurin Bevan. Elle est née à minuit et une minute le 5 juillet 1948.

"C'était un tournant dans l'histoire de la santé en Grande-Bretagne", a-t-elle déclaré, ajoutant que le NHS avait sauvé la vie de ses deux enfants à la suite d'hémorragies cérébrales.

"Après les horreurs de la guerre, la Grande-Bretagne était brisée. La mise en place d'un service national de santé a donc été comme une couverture réconfortante pour les Britanniques.