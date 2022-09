La Grande-Bretagne, confrontée à la crise économique, fait une pause pour pleurer la reine

Le nouveau Premier ministre Liz Truss - nommée par la reine mardi, deux jours seulement avant sa mort - n'a pas perdu de temps pour présenter jeudi l'un des plus grands paquets économiques de l'histoire de la Grande-Bretagne, au moment même où l'on apprenait que la santé de la reine se détériorait.

Mais depuis lors, une période de deuil national a été déclarée, qui durera jusqu'aux funérailles. Les travaux parlementaires ont été suspendus pendant 13 jours et la Banque d'Angleterre a reporté d'une semaine une décision critique sur les taux d'intérêt.

Dans tout Londres, des réunions d'entreprises et diplomatiques ont été annulées tandis que certains grands magasins et parcs à thème ont fermé leurs portes, les organisations s'efforçant de trouver la bonne réponse à la mort d'un monarque pour la première fois en Grande-Bretagne depuis 70 ans.

Des matchs de football de la Premier League ont été reportés, le deuxième jour du test-match de cricket masculin a été suspendu, tandis qu'un événement de golf PGA a été écourté après avoir annulé le jeu le vendredi, puis n'a pas pu garantir qu'il aurait le personnel nécessaire pour continuer le lundi.

La reine, âgée de 96 ans, le monarque britannique ayant régné le plus longtemps, est décédée jeudi, à un moment où les bouleversements politiques et économiques sont déjà énormes et où l'économie risque d'entrer dans une longue récession plus tard cette année.

On s'attendait à ce que la Banque d'Angleterre relève ses taux d'intérêt la semaine prochaine pour lutter contre l'inflation qui a atteint 10,1 % en juillet, un record en 40 ans et le plus élevé de toutes les grandes nations riches.

SITUATION GRAVE

Le plan de soutien de Mme Truss, qui devrait coûter plus de 100 milliards de livres, a été conçu pour protéger les ménages et les entreprises de la flambée des prix de l'énergie qui a fait exploser l'inflation. La mesure avait été retardée par une interruption de deux mois, le temps que le parti conservateur au pouvoir élise un nouveau leader.

Montrant la gravité de la situation, 40 milliards de livres ont également été mis de côté pour s'assurer que les entreprises d'énergie ne se retrouvent pas à court de liquidités dans un contexte d'échanges aussi volatils.

Cependant, les économistes se sont plaints d'un manque de détails et on ne sait pas encore quand un "événement fiscal" attendu aura lieu pour définir l'ampleur des emprunts gouvernementaux nécessaires pour financer le plan. Le porte-parole de Mme Truss a déclaré que la politique entrerait toujours en vigueur le 1er octobre.

Interrogé pour savoir s'il était frustrant que le Parlement doive faire une pause pendant une période aussi critique pour l'économie, un législateur conservateur qui a demandé à ne pas être nommé a répondu que oui, mais que le Parlement devait faire les choses correctement.

"Il y a un sentiment général que nous devons traiter avec respect les arrangements funéraires et donc le parlement doit cesser ses activités jusqu'à ce moment-là", a-t-il dit.

La reine défunte reposera probablement en chapelle ardente dans le Westminster Hall du Parlement, tandis que les travaux seront suspendus dans les jours précédant ses funérailles, afin que les législateurs et le public puissent lui rendre hommage.

Vendredi, les législateurs vêtus de noir se sont réunis à nouveau au Parlement pour permettre aux politiciens de tous les partis de rendre hommage à la reine défunte, prononçant leurs discours dans la chambre habituellement bruyante, dans un silence respectueux.

La date des funérailles n'a pas été fixée mais elles devraient avoir lieu dans une dizaine de jours.

Menant la réponse politique, la nouvelle première ministre Truss a rappelé que la dernière fois que la Grande-Bretagne a perdu un monarque, le premier ministre de l'époque, Winston Churchill, a parlé de la mort qui a calmé "le fracas et le trafic de la vie du 20e siècle dans de nombreux pays".

"Aujourd'hui, 70 ans plus tard, dans le tumulte du 21e siècle, la vie s'est à nouveau arrêtée", a-t-elle déclaré.

(1 $ = 0,8645 livre)