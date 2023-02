La Grande-Bretagne confrontée à une pénurie de tomates après des récoltes outre-mer perturbées

Le temps plus chaud dans ces régions qui a affecté les rendements des cultures a été suivi d'un récent temps plus frais qui a entraîné des temps de croissance plus longs.

"Les conditions météorologiques difficiles dans le sud de l'Europe et en Afrique du Nord ont perturbé la récolte de certains fruits et légumes, dont les tomates", a déclaré lundi Andrew Opie, directeur de l'alimentation et de la durabilité au British Retail Consortium, qui représente les principaux groupes de supermarchés.

"Cependant, les supermarchés savent gérer les problèmes de la chaîne d'approvisionnement et travaillent avec les agriculteurs pour s'assurer que les clients puissent avoir accès à un large éventail de produits frais", a-t-il ajouté.

L'année dernière, les épiciers britanniques ont subi des perturbations de la chaîne d'approvisionnement en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais la disponibilité s'est nettement améliorée à l'approche de Noël, à l'exception des œufs.

En hiver, la Grande-Bretagne a généralement importé environ 90 % des cultures telles que les concombres et les tomates, mais a été presque autosuffisante en été.

En hiver, la Grande-Bretagne est particulièrement dépendante du Maroc et de l'Espagne.