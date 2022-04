La Grande-Bretagne déclare que 41 000 visas ukrainiens ont été délivrés au milieu de critiques

Le mois dernier, la Grande-Bretagne a mis en place deux programmes d'aide aux Ukrainiens, l'un pour ceux qui ont de la famille déjà au Royaume-Uni, et l'autre permettant aux réfugiés d'entrer pour séjourner chez des Britanniques ayant proposé un hébergement.

Selon les derniers chiffres, un peu moins de 80 000 demandes ont ainsi été déposées. Pour les 36 300 faites dans le cadre du programme familial, 28 500 visas ont été délivrés.

Mais pour le programme "Des maisons pour l'Ukraine", seuls 12 500 visas ont été délivrés sur les 43 600 demandes. À la date de mardi, seuls 1 200 réfugiés étaient arrivés en Grande-Bretagne dans le cadre de ce programme, selon les données.

Les personnes concernées, qu'il s'agisse des Ukrainiens ou des Britanniques qui ouvrent leurs maisons aux réfugiés, ont critiqué ce programme pour son caractère trop bureaucratique et compliqué, ce qui signifie que certains réfugiés ont été laissés dans l'incertitude pendant des semaines en attendant de pouvoir se rendre en Grande-Bretagne alors que des logements étaient prêts à les accueillir.

Le ministre des réfugiés, Richard Harrington, a déclaré cette semaine que "les choses ne sont pas bonnes" avec le système, mais a promis de le simplifier et a fixé un objectif de rotation de 48 heures.

Le gouvernement affirme qu'il travaille aussi vite que possible pour aider les gens, en disant qu'il s'agit de la plus grande et de la plus rapide opération de réfugiés de son histoire.

L'agence des Nations Unies pour les réfugiés a déclaré que plus de 4 millions de personnes ont fui l'Ukraine, la plupart allant dans les pays voisins, les autres pays européens n'exigeant pas de visa avant l'entrée.