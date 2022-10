La Grande-Bretagne déclare que les obstacles au commerce de l'alcool sont supprimés sur certains marchés d'exportation

La Grande-Bretagne cherche à négocier des accords commerciaux dans le monde entier après avoir quitté l'Union européenne, mais la nouvelle ministre du commerce, Kemi Badenoch, a également indiqué qu'elle souhaitait supprimer d'autres obstacles au commerce.

Le ministère du commerce a déclaré que 100 millions de livres (112 millions de dollars) de marchés d'exportation avaient été ouverts par la suppression des barrières commerciales pour l'industrie de l'alcool, dont les exportations ont atteint 6,5 milliards de livres l'année dernière.

M. Badenoch a déclaré que ces mesures, qui réduisent ou suppriment les droits de douane en Argentine, en Angola et au Maroc et qui facilitent les questions douanières en Tunisie, "ouvrent l'accès à de nouveaux marchés et à de nouveaux clients. "

"Alors que nous alignons des accords avec d'énormes marchés dans le monde entier, y compris l'Inde et le CPTPP, je suis impatiente de célébrer les victoires encore plus importantes qui nous attendent", a-t-elle déclaré, en faisant référence au Partenariat transpacifique global et progressif auquel la Grande-Bretagne espère adhérer.

L'un des plus importants acheteurs de whisky de la Grande-Bretagne est l'Inde. Le marché d'exportation du whisky a représenté près de 150 millions de livres l'année dernière en Inde, mais il existe un tarif douanier de 150%.

Le gouvernement a déclaré vouloir conclure un accord commercial avec l'Inde d'ici Diwali, qui commence plus tard ce mois-ci.

Le porte-parole du Premier ministre Liz Truss a déclaré que la Grande-Bretagne souhaitait approfondir ses relations commerciales avec l'Inde, mais qu'elle ne sacrifierait pas la qualité de l'accord pour la rapidité.

"Décrocher un accord avec l'Inde pour réduire les droits de douane de 150 % sur le Scotch Whisky est la principale priorité du secteur en matière de commerce international", a déclaré Mark Kent, PDG de la Scotch Whisky Association.

"Pour être bénéfique à l'industrie, tout accord doit ouvrir le marché à davantage de producteurs de Scotch Whisky."

(1 $ = 0,8895 livre)