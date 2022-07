La Grande-Bretagne doit augmenter le soutien aux factures énergétiques des ménages - les législateurs

Cet appel intervient alors que l'ancien ministre des finances, Rishi Sunak, et la secrétaire d'État aux affaires étrangères, Liz Truss, s'affrontent pour devenir le prochain premier ministre de la Grande-Bretagne.

"Pour éviter que des millions de personnes ne sombrent dans une dette ingérable, il est impératif que le paquet de soutien soit actualisé et mis en œuvre avant octobre", a déclaré Darren Jones, président de la commission parlementaire des affaires, de l'énergie et de la stratégie industrielle (BEIS).

Le plafond des contrats d'énergie domestique les plus utilisés devrait augmenter de plus de 60 % en octobre en raison des prix élevés du gaz, portant la facture annuelle moyenne des ménages en biénergie à plus de 3 200 livres (3 845 $).

Le plafond a déjà été fortement augmenté une fois cette année, de 54 % en avril.

L'organisation caritative National Energy Action a déclaré que la hausse d'octobre pourrait pousser environ 8,2 millions de personnes - soit un ménage britannique sur trois - dans la pauvreté énergétique, définie comme une incapacité à se permettre de chauffer leur maison à la température nécessaire pour rester au chaud et en bonne santé.

Le gouvernement a déjà annoncé des mesures de soutien, notamment une réduction de 400 livres sur les factures d'énergie pour tous les ménages en octobre et un paiement unique sous condition de ressources de 650 livres pour les ménages aux revenus les plus faibles, mais ces mesures ont été prises alors que les experts s'attendaient à ce que le plafond des prix d'octobre soit fixé à environ 400 livres de moins.

Le Comité a déclaré que le gouvernement devrait envisager l'introduction d'un tarif social, subventionnant les coûts énergétiques pour les plus vulnérables, et commencer un programme pour aider les gens à isoler leur maison, ce qui permettrait de maintenir les factures à un niveau bas et aussi de réduire la consommation d'énergie et de contribuer à atteindre l'objectif climatique du pays.

"Si le gouvernement prend vraiment au sérieux cette crise de l'énergie et les objectifs "net zéro" du pays, il présentera un programme national audacieux, entièrement financé, d'isolation des maisons avant la fin de l'année", a déclaré M. Jones.

(1 $ = 0,8322 livre)