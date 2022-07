La Grande-Bretagne en passe de connaître la journée la plus chaude jamais enregistrée

Une grande partie de l'Europe cuit sous une vague de chaleur qui a fait grimper les températures jusqu'à 40 degrés Celsius dans certaines régions, avec des feux de forêt qui font rage dans les campagnes arides du Portugal, de l'Espagne et de la France.

Le gouvernement britannique a déclenché une alerte "d'urgence nationale" car les températures devraient dépasser lundi et mardi les 38,7C (102 Fahrenheit) enregistrés au jardin botanique de l'université de Cambridge en 2019.

"Nous avons 48 heures difficiles à venir", a déclaré à la BBC Kit Malthouse, un ministre chargé de la coordination gouvernementale.

Le réseau de métro de Londres a imposé des restrictions de vitesse temporaires sur le réseau pour lundi et mardi, ce qui signifie que le service sera réduit et que les trajets seront plus longs que d'habitude. Il a exhorté les navetteurs à ne voyager que si cela est essentiel.

Le réseau ferroviaire national a également demandé aux passagers de rester chez eux, et a déclaré que certains services - y compris un itinéraire clé entre le nord-est de l'Angleterre et Londres - ne fonctionneraient pas pendant une partie de la journée de mardi.

Jake Kelly, de Network Rail, a déclaré qu'il espérait que les opérations normales reprendraient mercredi, lorsque les températures devraient baisser, mais que cela dépendrait "des dommages que la météo cause à l'infrastructure au cours des deux prochains jours".

Certaines écoles devaient fermer plus tôt que d'habitude lundi.

L'Agence de sécurité sanitaire (UKHSA) a relevé l'alerte sanitaire de chaleur au niveau 4 pour l'Angleterre pour lundi et mardi.

L'Office météorologique britannique définit une alerte de niveau 4 comme une urgence nationale, et est utilisée lorsqu'une vague de chaleur "est si grave et/ou prolongée que ses effets s'étendent en dehors du système de santé et de soins sociaux. À ce niveau, la maladie et la mort peuvent survenir parmi les personnes en forme et en bonne santé, et pas seulement dans les groupes à haut risque."

Le Met Office a déclaré que des changements "substantiels" dans les pratiques de travail et les routines quotidiennes seraient nécessaires et qu'il y avait un risque élevé de défaillance des systèmes et des équipements sensibles à la chaleur, pouvant entraîner une perte localisée des services d'électricité, d'eau ou de téléphonie mobile.

Malthouse a déclaré que le gouvernement était préparé à ces conditions météorologiques extrêmes et qu'il chercherait à en tirer des leçons.

"Nous devons absolument adapter la façon dont nous construisons les bâtiments, la façon dont nous fonctionnons et examiner certaines de nos infrastructures à la lumière de ce qui semble être une fréquence croissante de ce type d'événements", a-t-il déclaré à la radio BBC.