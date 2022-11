La Grande-Bretagne envisage d'acheter maintenant et de payer plus tard pour rendre les conseils financiers de base moins chers.

Les nouvelles règles ciblent les consommateurs disposant d'une épargne d'au moins 10 000 livres (12 017 $) à investir pendant au moins cinq ans dans un stock and shares ISA, ou des comptes d'épargne individuels, qui proposent des avantages fiscaux.

"Les propositions créeront un régime de conseil financier distinct et simplifié, qui permettra aux entreprises de conseiller plus facilement et à moindre coût les consommateurs sur certains investissements classiques dans des ISA d'actions et de parts ", a déclaré la Financial Conduct Authority.

L'organisme de surveillance a déclaré que sa récente enquête Financial Lives a révélé que 4,2 millions de personnes en Grande-Bretagne détenaient plus de 10 000 livres en espèces et étaient disposées à en investir une partie, ce qui, selon lui, les aiderait à atténuer l'impact de l'inflation élevée.

Les changements de règles visent à empêcher les conseils financiers en personne d'être trop coûteux en rationalisant la "recherche des faits" sur le client, en limitant la gamme des investissements couverts et en assouplissant les qualifications requises pour les conseils sur les produits simples, a déclaré l'organisme de surveillance.

Les frais de conseil pourraient également être payés en plusieurs versements afin d'éviter une facture initiale élevée, a-t-il ajouté.

"Nous pensons que ces changements, ainsi que le devoir du consommateur, devraient signifier que les conseils en investissement de base peuvent être proposés aux consommateurs à un prix inférieur à celui des conseils financiers holistiques", a déclaré la FCA.

Les frais de conseils en investissement plus larges comprennent généralement un paiement initial unique de 3 % et une charge annuelle de 1 %, a déclaré la FCA. Le devoir du consommateur fait référence aux règles plus strictes de protection des investisseurs qui entreront en vigueur l'année prochaine.

Le régulateur a déclaré que ses propositions sont soumises à une consultation publique jusqu'en février, les changements entrant en vigueur en avril 2024.

(1 $ = 0,8322 livre)