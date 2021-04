La Grande-Bretagne envisage de créer une monnaie numérique

"Nous lançons une nouvelle taskforce entre le Trésor et la Banque d'Angleterre pour coordonner les travaux exploratoires sur une éventuelle monnaie numérique de banque centrale (CBDC)", a déclaré le ministre britannique des Finances, Rishi Sunak, lors d'une conférence du secteur financier.

Parallèlement, nous mettrons en place un nouveau "bac à sable" d'infrastructure de marché financier pour les entreprises qui innovent avec des technologies telles que les technologies de registres distribués", a-t-il ajouté.

La BoE a déclaré qu'elle et le gouvernement n'avaient pas encore pris de décision quant à l'introduction d'une CBDC au Royaume-Uni, et qu'elle s'engagerait largement avec les parties prenantes sur les avantages, les risques et les aspects pratiques d'une telle mesure.

Toute monnaie numérique serait conçue pour exister aux côtés de l'argent physique et des dépôts bancaires existants, et non pour les remplacer, a déclaré la banque centrale.

Le groupe de travail suivra l'évolution de la situation à l'étranger pour s'assurer que le Royaume-Uni reste à la pointe de l'innovation mondiale en matière de monnaies numériques, a-t-elle ajouté.

La Chine est en tête de liste pour le lancement d'une CBDC, qui pourrait aider les autorités à moderniser les systèmes financiers, à faire face à la menace des crypto-monnaies et à accélérer les paiements nationaux et internationaux.

La semaine dernière, la Banque centrale européenne a déclaré qu'elle étudiait une forme électronique d'argent liquide pour compléter les billets de banque et les pièces de monnaie, mais que tout lancement n'était pas encore prévu avant plusieurs années

LE COMMERCE DE L'OMBRE

Depuis le départ de la Grande-Bretagne de l'orbite de l'Union européenne le 31 décembre, le secteur financier est confronté à des restrictions pour servir les clients de l'UE, et le gouvernement britannique cherche à faire de Londres un centre financier mondial plus attractif.

Le gouvernement proposera de supprimer les restrictions héritées de l'UE, notamment en ce qui concerne les personnes autorisées à négocier des actions à Londres et le double plafond de volume.

Cela permettrait à la Grande-Bretagne d'attirer davantage de transactions "sombres" ou anonymes de la part des grands investisseurs, après qu'Amsterdam a détrôné Londres comme premier centre européen de négociation d'actions en janvier.

"Le processus de consultation a pour but d'aboutir à un règlement qui soit équitable, axé sur les résultats et qui soutienne la compétitivité, tout en garantissant que le Royaume-Uni maintienne les normes réglementaires les plus élevées", a déclaré M. Sunak.

La Grande-Bretagne proposera également des changements aux prospectus, un document que les sociétés doivent publier lorsqu'elles sont cotées en bourse ou émettent de nouvelles actions.

L'objectif est de veiller à ce que les règles ne soient pas "trop contraignantes", a déclaré M. Sunak.