La Grande-Bretagne et l'Afrique du Sud conviennent d'un partenariat en matière de santé au deuxième jour de la visite d'État

Charles, 74 ans, avait déployé la pompe et la cérémonie traditionnelles pour accueillir Ramaphosa, en organisant un banquet en son honneur mardi. Ramaphosa s'est également adressé aux parlementaires aux Chambres du Parlement.

Mercredi, la Grande-Bretagne a annoncé une nouvelle série de collaborations en matière de recherche alors que Ramaphosa visitait l'Institut Crick, la plus grande installation de recherche biomédicale d'Europe, et Kew Gardens, avec le frère de Charles, Edward.

Le ministre britannique des affaires étrangères, James Cleverly, a déclaré que ces partenariats, dans des domaines tels que la fabrication de vaccins, le séquençage du génome et le changement climatique, "nous profiteront à tous".

"Le Royaume-Uni et l'Afrique du Sud ont fait preuve d'un leadership mondial en s'unissant pour protéger les gens en empêchant la propagation de maladies dangereuses, et en travaillant pour mettre un terme au changement climatique."

M. Ramaphosa rencontrera le Premier ministre Rishi Sunak plus tard dans la journée, et assistera à un forum d'affaires entre le Royaume-Uni et l'Afrique du Sud pour discuter du commerce et des investissements. L'Afrique du Sud est le plus grand partenaire commercial de la Grande-Bretagne en Afrique.

Dans son discours de mardi, M. Ramaphosa avait souligné le rôle que les nations industrialisées doivent jouer pour aider les autres pays à réduire leurs émissions, et il s'est félicité de l'implication de la Grande-Bretagne dans les initiatives aidant l'Afrique du Sud à se décarboniser.

La Grande-Bretagne soutiendra le séquençage du génome à l'Institut national sud-africain des maladies transmissibles (NICD), qui a joué un rôle clé dans la détection des variants du COVID-19 tels que le bêta et l'omicron, dans le but d'améliorer la surveillance de la résistance aux antimicrobiens en Afrique.

Kew Gardens - un jardin botanique situé à l'ouest de Londres - travaillera également avec l'Institut national de la biodiversité d'Afrique du Sud à la préservation de la diversité végétale de ce pays.