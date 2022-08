La Grande-Bretagne et le Danemark apportent plus d'argent et d'armes à l'Ukraine

La Grande-Bretagne, qui a déjà fait don de systèmes d'armes avancés à l'Ukraine et donné à des milliers de ses troupes une formation militaire, a déclaré qu'elle enverrait davantage de systèmes de roquettes à lancement multiple.

Elle fera également don d'un "nombre significatif" de missiles M31A1 à guidage de précision, capables de frapper des cibles situées à 80 km (50 miles).

"Cette dernière tranche de soutien militaire permettra aux forces armées ukrainiennes de continuer à se défendre contre l'agression russe et l'utilisation indiscriminée de l'artillerie à longue portée", a déclaré le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, dans un communiqué.

"Notre soutien continu envoie un message très clair, la Grande-Bretagne et la communauté internationale restent opposées à cette guerre illégale et seront solidaires, fournissant une aide militaire défensive à l'Ukraine pour l'aider à se défendre contre l'invasion de Poutine."

Le Danemark augmentera son aide financière à l'Ukraine de 110 millions d'euros (114 millions de dollars), a déclaré le Premier ministre Mette Frederiksen lors d'une conférence à Copenhague organisée par l'Ukraine, le Danemark et la Grande-Bretagne.

"Il s'agit d'une guerre contre les valeurs sur lesquelles l'Europe et le monde libre sont construits ... Aujourd'hui, nous réaffirmons notre engagement à soutenir l'Ukraine", a-t-elle déclaré.

Les nouvelles mesures porteront l'aide totale du Danemark à l'Ukraine depuis le début de la guerre à plus de 3 milliards de couronnes danoises (417 millions de dollars).

Un peu plus de la moitié de l'aide financière annoncée jeudi sera consacrée à l'achat d'armes et au soutien de la production d'armes. Le reste sera consacré à la fourniture d'armes et d'équipements militaires danois, ainsi qu'à la formation militaire.

Ces annonces interviennent après que le gouvernement de Kiev ait plaidé à plusieurs reprises auprès de l'Occident pour qu'il envoie davantage d'armes, notamment de l'artillerie à longue portée, alors qu'il tente de renverser la vapeur après l'invasion russe du 24 février.

Au début du mois, l'Ukraine a déclaré avoir reçu une autre livraison d'armes lourdes de haute précision de l'Allemagne et des États-Unis.

Moscou, qui a accusé l'Occident de faire traîner le conflit en donnant plus d'armes à l'Ukraine, affirme qu'il mène une "opération militaire spéciale" en Ukraine visant à préserver la sécurité de la Russie contre l'expansion de l'OTAN.

(1 $ = 0,9684 euros)