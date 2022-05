La Grande-Bretagne et les États-Unis signent un accord de collaboration en matière de vols spatiaux commerciaux

La Grande-Bretagne a déclaré que ce partenariat, signé par le ministre des transports Grant Shapps et son homologue américain Pete Buttigieg à Washington cette semaine, rendrait les vols spatiaux plus faciles et moins chers.

La nouvelle déclaration "jette les bases pour que des fusées, des ballons à haute altitude et des avions spatiaux décollent très bientôt des spatioports du Royaume-Uni", a déclaré le gouvernement britannique dans un communiqué.

Le partenariat verra les deux pays collaborer sur l'octroi de licences pour les lancements commerciaux dans l'espace, et apportera des avantages, notamment une sécurité de défense essentielle et de meilleures prévisions météorologiques, pour permettre des services de télévision et des transports plus efficaces, a déclaré la Grande-Bretagne.

Les États-Unis sont fiers de lancer un partenariat visant à faire profiter davantage leurs travailleurs, leurs entreprises et leurs communautés des avantages des voyages spatiaux commerciaux.

"Les voyages spatiaux commerciaux se développent rapidement, et il est de notre responsabilité de veiller à ce que ces innovations progressent en toute sécurité, en les encourageant à se développer d'une manière qui profite à tous", a déclaré M. Buttigieg dans un communiqué.