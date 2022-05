La Grande-Bretagne exhorte les partis d'Irlande du Nord à se mettre d'accord sur la marche à suivre.

Le parti nationaliste irlandais Sinn Fein a remporté pour la première fois le plus grand nombre de sièges à l'assemblée décentralisée d'Irlande du Nord, un résultat qu'il a qualifié de "moment décisif" pour la région sous contrôle britannique.

Il a le droit de présenter un candidat au poste de premier ministre dans le gouvernement de partage du pouvoir d'Irlande du Nord, mis en place dans le cadre d'un accord de paix de 1998 qui a mis fin à trois décennies de conflit sectaire dans la province.

Mais le parti unioniste démocratique (DUP), pro-britannique, a déclaré qu'il ne participerait pas tant qu'il n'y aurait pas de percée dans les règles post-Brexit qui imposent des barrières commerciales entre la province et le reste du Royaume-Uni.

M. Lewis rencontrera la dirigeante du Sinn Fein, Michelle O'Neill, son homologue du DUP, Jeffrey Donaldson, et les dirigeants des partis Alliance, UUP et SDLP pour les encourager à rétablir les institutions décentralisées, a déclaré le gouvernement britannique.

"Le peuple d'Irlande du Nord mérite un gouvernement décentralisé stable et responsable et je continuerai à exhorter les dirigeants des partis politiques d'Irlande du Nord à assumer leurs responsabilités et à former un exécutif dès que possible", a-t-il déclaré dans un communiqué avant les réunions.

Le vice-premier ministre britannique Dominic Raab a déclaré dimanche que la stabilité politique de l'Irlande du Nord était en péril tant que les problèmes du protocole régissant le commerce post-Brexit n'étaient pas réglés.

M. Lewis a déclaré que Londres "n'hésiterait pas à prendre des mesures supplémentaires si nécessaire" pour régler le protocole si un accord avec l'Union européenne ne pouvait être trouvé.

"Cependant, les habitants d'Irlande du Nord ont besoin d'un gouvernement stable et responsable qui s'occupe des questions qui sont importantes pour eux", a-t-il déclaré.