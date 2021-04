Bourse de Londres : La Grande-Bretagne lance un comité centré sur la lutte contre les pandémies

LONDRES, 20 avril (Reuters) - La Grande-Bretagne a annoncé mardi qu'elle mettait sur pied un nouveau comité international d'experts destiné à accroître la prévention des pandémies dans le monde et à accélérer le développement de vaccins en cas d'apparition de nouvelles maladies.

Lancé dans le cadre de l'actuelle présidence britannique du G7, le Partenariat de préparation aux pandémies (PPP) rendra compte aux dirigeants du G7 lors du sommet prévu en juin et conseillera sur la manière de parvenir à développer sous 100 jours des vaccins contre d'éventuelles nouvelles maladies - le délai fixé par le Premier ministre britannique Boris Johnson.

Dans un communiqué publié en amont de la réunion virtuelle du comité, le ministre britannique de la Santé, Matt Hancock, a déclaré que la Grande-Bretagne était "déterminée à travailler avec ses partenaires pour mieux reconstruire après le coronavirus et pour renforcer la préparation mondiale contre de futures pandémies".

"Ce nouveau groupe d'experts va diriger nos efforts au cours des prochaines années pour protéger la population partout dans le monde contre de nouvelles maladies et pour sauver des vies", a-t-il ajouté.

Le PPP va être présidé par le principal conseiller scientifique du gouvernement britannique, Patrick Vallance, et sera constitué notamment de scientifiques et de dirigeants des laboratoires AstraZeneca, Pfizer et Johnson & Johnson, qui ont développé des vaccins contre le COVID-19. (Alistair Smout; version française Jean Terzian)