La Grande-Bretagne lance une deuxième enquête sur les pratiques publicitaires de Google

La dernière enquête de la Competition and Markets Authority (CMA) fait suite à celle menée plus tôt cette année sur l'accord "Jedi Blue" conclu entre le propriétaire de Google et Facebook.

Les gouvernements du monde entier renforcent la réglementation des géants américains de la technologie qui sont devenus encore plus puissants pendant la pandémie de COVID-19. De multiples enquêtes sont menées à l'échelle mondiale sur leurs positions sur le marché, notamment aux États-Unis et dans l'Union européenne.

L'année dernière, la Grande-Bretagne a imposé un nouveau régime de concurrence pour empêcher Google et Facebook d'utiliser leur domination pour évincer les petites entreprises et désavantager les clients.

Cette mesure a permis de créer une unité dédiée aux marchés numériques au sein de la CMA, qui pourrait se voir attribuer des pouvoirs de suspension, de blocage et d'annulation des décisions prises par les entreprises technologiques et imposer des sanctions financières en cas de non-respect.

Les entreprises ont été informées qu'elles devaient être plus transparentes sur la manière dont elles utilisaient les données des consommateurs et que les pratiques publicitaires devaient s'adapter à l'évolution des attentes concernant la collecte et l'utilisation des données.

L'AMC a déclaré jeudi qu'elle examinait trois éléments clés de la chaîne de l'ad tech, c'est-à-dire les services qui servent de médiateurs à l'ad tech, puisque Google possédait le plus grand fournisseur dans chacun de ces éléments.

"Nous craignons que Google n'utilise sa position dans l'ad tech pour favoriser ses propres services au détriment de ses rivaux, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs", a déclaré Andrea Coscelli, directeur général de la CMA, dans un .

Un porte-parole de Google a déclaré à Reuters que l'entreprise continuerait à travailler avec la CMA pour répondre à ses questions et partager les détails sur le fonctionnement des systèmes de l'entreprise.