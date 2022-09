La Grande-Bretagne nomme Rees-Mogg, qui a écarté les risques liés au changement climatique, à un poste dans le domaine de l'énergie.

M. Rees-Mogg, surnommé "l'honorable gentleman du 18e siècle" en raison de sa prestance et de son costume croisé caractéristique, a été chargé mardi du ministère des affaires, de l'énergie et de la stratégie industrielle, qui est responsable de la stratégie du gouvernement en matière de changement climatique.

Par le passé, M. Rees-Mogg a exprimé des inquiétudes quant à "l'alarmisme climatique", a déclaré que l'humanité devait s'adapter au changement climatique plutôt que de l'atténuer, et a prévenu que la volonté d'atteindre des émissions nettes nulles était responsable des prix élevés de l'énergie.

La nouvelle première ministre Liz Truss a soutenu l'objectif juridiquement contraignant de réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre à zéro d'ici le milieu du siècle, mais elle s'est déclarée favorable à la suppression des écotaxes et au retour de la fracturation si elle bénéficie d'un soutien local.

L'une des questions litigieuses auxquelles Rees-Mogg est confronté est de fournir un environnement politique clair et établi pour les entreprises après que les gouvernements conservateurs successifs aient produit des stratégies énergétiques et industrielles qui ont été abandonnées quelques années plus tard.

La stratégie industrielle de 2017, qui aspirait à faire de la Grande-Bretagne l'économie la plus innovante du monde, a été abolie par le prédécesseur de Rees-Mogg, Kwasi Kwarteng, en 2021, qui a déclaré qu'il s'agissait d'un "pudding sans thème".

Les chefs d'entreprise britanniques ont déclaré à Reuters qu'ils avaient besoin de certitude pour soutenir les investissements et ont exprimé leur scepticisme quant à la capacité de Rees-Mogg à fournir cette assurance.

Rees-Mogg, 53 ans, l'actuel ministre des opportunités du Brexit, a fait pression pour forcer tous les fonctionnaires à revenir au bureau, qui a été qualifié de "Dickensien" par l'ancienne secrétaire à la culture Nadine Dorries.

Fils d'un ancien rédacteur en chef du journal The Times, Rees-Mogg a été élevé par sa nounou - qui s'occupe maintenant de ses propres six enfants - et a ensuite étudié à Eton, une école privée exclusive, et à l'Université d'Oxford, où il a étudié l'histoire.

Rees-Mogg a rejoint la gestion des investissements de J. Rothschild en 1991, se concentrant sur les marchés émergents, et a ensuite travaillé à Hong Kong. Il a ensuite créé sa propre société de gestion d'actifs.

Depuis son entrée en politique en 2010, Rees Mogg a fait pression pour une vision puriste du Brexit et a été nommé leader de la Chambre des communes en 2019, dans son premier poste ministériel.